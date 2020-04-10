2020-04-10T19:49:36+03:00
Звезды

Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной

Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Артистка находится на лечении уже 10 дней.Артистка находится на лечении уже 10 дней.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В течение последних 10 дней Надежда Бабкина лежит на лечении в частной клинике, которую вдруг переоборудовали под прием пациентов с коронавирсуом и пневмонией.

СМИ сообщали, что 70-летняя артистка лежит не в обычной палате, а на изолированной территории, на которую даже родных не запускают.

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, по состоянию на утро 10 апреля она все еще погружена в медикаментозную кому и по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На что пресс-атташе артистки Александр Велор прояснил kp.ru, что СМИ расшифровали его словам неверно – Бабкина находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, коронавируса нет. Вопрос же о том, находится артистка в сознании или все-таки в коме, Велор оставил без комментариев.

Как сообщили источники kp.ru, госпитализация Бабкиной была платной. Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится артистка обходится в 25 тысяч рублей за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей
В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля
«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции
В Татарстане во время пожара пострадала 64-летняя пенсионерка
Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского
В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства
В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель
В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка
В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей
В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев