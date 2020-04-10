Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной

10 Апр 2020 2020-04-10T19:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение последних 10 дней Надежда Бабкина лежит на лечении в частной клинике, которую вдруг переоборудовали под прием пациентов с коронавирсуом и пневмонией.

СМИ сообщали, что 70-летняя артистка лежит не в обычной палате, а на изолированной территории, на которую даже родных не запускают.

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, по состоянию на утро 10 апреля она все еще погружена в медикаментозную кому и по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На что пресс-атташе артистки Александр Велор прояснил kp.ru, что СМИ расшифровали его словам неверно – Бабкина находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, коронавируса нет. Вопрос же о том, находится артистка в сознании или все-таки в коме, Велор оставил без комментариев.

Как сообщили источники kp.ru, госпитализация Бабкиной была платной. Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится артистка обходится в 25 тысяч рублей за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU