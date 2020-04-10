2020-04-10T17:29:18+03:00
Общество

Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул

Люди смогут временно не платить банкам
Олег ЛУГОВОЙ
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Премьер-министр России уже подписал соответствующее постановление.Премьер-министр России уже подписал соответствующее постановление.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 10 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул. Речь идет о таком периоде времени, когда люди могут не платить банкам по договорам.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - цитирует Михаила Мишустина kp.ru.

В подписанном им постановлении были учтены особенности различных сегментов ипотечного рынка – стоимость квартир в каждом регионе очень разнится. До этого порог для кредитных каникул по ипотеке были ограничен всего лишь 1,5 миллионами рублей.

Теперь же, например, для Москвы речь идет о 4,5 миллионах рублей, а для остальных регионов, за рядом исключений, - это 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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