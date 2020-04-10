«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского

10 Апр 2020 2020-04-10T17:05:30+03:00

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В этом году в столицы Татарстана вновь хотят присоединится к всероссийскому фестивалю восстановлению исторической среды городов «Том Сойер Фест».

Летом 2002 года волонтеры в Казани готовы взяться за обновление памятника деревянного зодчества – дома Покровского, расположенного по адресу: улица Лейтенанта Шмидта, 6.

Пандемия коронавируса и тут внесла свои коррективы. Если раньше в столице Татарстана восстанавливали сразу несколько домов, то в этот раз активисты возьмутся только за один.

СПРАВКА

Дом Покровского – памятник истории. Здесь в 1902-1941 гг. жил ученый-историк и краевед, профессор Иван Михайлович Покровский, в 1929-1989 гг.– ученый-геолог, профессор Виктор Иванович Троепольский.

ИСТОЧНИК KP.RU