В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В 2020 году на станции Восстание, а также на перегон Дербышки-Кендери черехз ж/д пути построят новые одноуровневые пешеходные переходы. Появятся они на участках с интенсивным движением поездов.
Так, переходы хотят оборудовать световой и звуковой сигнализацией, освещением, накопительными площадками с направляющим ограждением, резинокордовым настилом и знаками безопасности.
- При необходимости будут устроены лестничные и пандусовые сходы. Строительные работы планируется начать во втором квартале, - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Кроме того, в 2020 году должны пройти проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на станциях Лагерная и Ометьево.
ИСТОЧНИК KP.RU