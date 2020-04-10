В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути

10 Апр 2020 2020-04-10T16:57:40+03:00

Такие переходы появятся на участках с интенсивным движением поездов. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Его оборудуют световой и звуковой сигнализацией

Изменить размер текста: A A

В 2020 году на станции Восстание, а также на перегон Дербышки-Кендери черехз ж/д пути построят новые одноуровневые пешеходные переходы. Появятся они на участках с интенсивным движением поездов.

Так, переходы хотят оборудовать световой и звуковой сигнализацией, освещением, накопительными площадками с направляющим ограждением, резинокордовым настилом и знаками безопасности.

- При необходимости будут устроены лестничные и пандусовые сходы. Строительные работы планируется начать во втором квартале, - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Кроме того, в 2020 году должны пройти проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на станциях Лагерная и Ометьево.

ИСТОЧНИК KP.RU