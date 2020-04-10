В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи

10 Апр 2020 2020-04-10T16:20:07+03:00

О местонахождении женщины ничего не известно с 10 апреля

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В Татарстане начались поиски 60-летнего Валентины Кирилловой из Альметьевска. Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома и пропала сегодня, 10 апреля. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Валентина ростом около 163 сантиметров имеет средняя телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ней была черная кожаная куртка, серые джинсы и кеды.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Кириллову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU