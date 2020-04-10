2020-04-10T14:33:33+03:00
Экономика

Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

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Входящий в группу ВТБ оператор фискальных данных «Первый ОФД» проанализировал изменения количества и объемов покупок жителей России в начале апреля после введения самоизоляции.

Согласно результатам исследования:

· число покупок (общее количество пробитых чеков) в среднем по России с 30 марта по 5 апреля по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 42% (в 1,72 раза);

· число покупок в интернете снизилось вдвое меньше количества покупок в офлайне;

· средний чек жителей России за данный период снизился на 17% и составил 765 рублей.

Размер среднего чека жителей России при наличной оплате в период с 30 марта по 5 апреля снизился по сравнению со средним значением февраля-марта на 17% и составил 592 рубля. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10% и составил 838 рублей.

Наиболее резко снизился размер одной средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля-марта он упал на 29% - до 905 рублей.

Количество сделанных россиянами покупок за указанный период также уменьшилось. Общее число чеков за неделю самоизоляции снизилось по сравнению со средними значениями февраля-марта на 42%.

При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее (падение на 24%) чем в офлайне - снижение на 46%. Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными - на 50%.

Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России.

Аналитики ВТБ также подсчитали, что по картам траты россиян в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть.

При этом объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объем транзакций составил 2,7 млрд рублей, в крупных супермаркетах объем транзакций сократился на 3% — клиенты потратили 570 млн рублей. Вторую неделю подряд растет объем транзакций по доставке еды, он уже превысил 30 млн рублей.

В ВТБ отмечают рост популярности домашних онлайн-сервисов на самоизоляции. Объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 г. Интересно, что мужчины в два раза активнее скачивают фильмы, чем женщины.

СПРАВКА

Группа ВТБ приобрела 100% акций оператора фискальных данных «Первый ОФД» (АО «ЭСК») у группы ЕСН в 2019 году. «Первый ОФД» передает фискальные данные от контрольно-кассовой техники в режиме близком к реальному времени.

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