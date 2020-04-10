В Татарстане во время пожара пострадала 64-летняя пенсионерка
Пожар в квартире двухэтажного кирпичного дома на улице Луговой в поселке Подгорный Бугульминского района республики начался в 17.48 в четверг, 9 апреля. Огонь у 64-летней пенсионерки заметили местные жители, они и вызвали пожарных.
Одновременно с этим очевидцы вытащили из горящей квартиры саму хозяйку. Приехавшие на вызов медики госпитализировали пенсионерку в Бугульминскую ЦРБ с предварительным диагнозом ожог II степени тела (3%).
- Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина произошедшего - поджог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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