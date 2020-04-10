В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля
Уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Юринского района республики обвиняемого в убийстве передано в суд.
По версии следствия, 21 февраля в одном из сел Юринского района региона двое мужчин пришли в гости к приятелю. Компания пьянствовала до тех пор, пока один из гостей не поссорился с хозяином. Злоумышленник избил владельца дома, а затем более10 раз ударил его обухом топора по голове. Когда потерпевший скончался, гости не спешили покинуть его дом. Они пьянствовали там еще двое суток, и уехали только 24 февраля. Причем обвиняемый прихватил орудие убийства - топор, с собой, сообщили в СУ СКР Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU