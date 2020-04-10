В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T19:18:08+03:00

Эти деньги разделят между Минздравом и Минтруда республики

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Врио республики Олег Николаев подписал распоряжение о выделении на борьбу с коронавирусной инфекцией дополнительных 128 миллионов рублей. Эти средства поступят из резервного фонда Чувашии.

Часть из них - более 112,6 миллиона рублей, предназначаются для Минздрава региона. Вторая часть- более 15,5 миллионов рублей, предназначена для республиканского министерства труда.

Все выделенные средства пойдут на реализацию плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ранее из чувашского резервного фонда уже было выделено более 49 миллионов рублей на профилактику коронавируса. Через короткий промежуток времени от правительства России поступило еще 48,1 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU