В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов

10 Апр 2020 2020-04-10T13:25:07+03:00

Один из университетов также производит зачет уже оплаченной ранее суммы на будущее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для студентов контрактной формы обучения также предоставили отсрочки по оплате за образовательные услуги

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В Чебоксарах на время пандемии коронавируса ректоры трех ведущих вузов региона – Чувашский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет и Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, приняли решение освободить студентов от оплаты за проживание в общежитиях.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Чувашский госуниверситет производит зачет уже оплаченной ранее суммы на будущее либо освобождает студентов от платы за проживание, – сказал ректор вуза Андрей Александров.

Также принято решение предоставить отсрочку по оплате обучения для тех студентов, которые учатся на контрактной основе, сообщили в Кабмине Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU