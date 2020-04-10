В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса ректоры трех ведущих вузов региона – Чувашский государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет и Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, приняли решение освободить студентов от оплаты за проживание в общежитиях.
- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Чувашский госуниверситет производит зачет уже оплаченной ранее суммы на будущее либо освобождает студентов от платы за проживание, – сказал ректор вуза Андрей Александров.
Также принято решение предоставить отсрочку по оплате обучения для тех студентов, которые учатся на контрактной основе, сообщили в Кабмине Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU