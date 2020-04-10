В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом

10 Апр 2020 2020-04-10T11:00:07+03:00

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Жители дома №54 на улице Гвардейская в Казани пожаловались в министерство экологии Татарстана о свалке из разбитых стеклянных бутылок под окнами. Ее площадь составляла порядка 501 квадратного метра, а высотой свалка была с двухэтажный дом.

- В настоящее время инспекторами Центрального территориального управления Минэкологии республике возбуждено административное расследование. Виновные лица будут привлечены к ответственности за «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU