2020-04-10T11:09:17+03:00
Дом. Семья

В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну

Малышку назвали Бу и уже выгуливают на улице в вольере [видео]
Лика ИСАЕВА
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Во время прогулкиВо время прогулкиФото: принтскрин видео.
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В казанском зоопарке "Река Замбези" пополнение - 28 февраля у африканской антилопы гну родился теленок. Эту новорожденную девочку назвали Бу. Пока она находится на искусственном вскармливании - ее поят козьим молоком. За здоровьем Бу следят сотрудники зоосада. Как только животное начнет питаться самостоятельно, ее переведут в отделение к маме.

Малышка очень жизнерадостная и в моменты прогулок на свежем воздухе устраивает забавные гонки в вольере, прыгает и скачет, радуется солнцу.

Новую обитательницу отдела "Копытные" прогуливает завотделом Татьяна Буслова.

В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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