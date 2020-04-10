10 Апр 2020 2020-04-10T11:09:17+03:00

Малышку назвали Бу и уже выгуливают на улице в вольере [видео]

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В казанском зоопарке "Река Замбези" пополнение - 28 февраля у африканской антилопы гну родился теленок. Эту новорожденную девочку назвали Бу. Пока она находится на искусственном вскармливании - ее поят козьим молоком. За здоровьем Бу следят сотрудники зоосада. Как только животное начнет питаться самостоятельно, ее переведут в отделение к маме.

Малышка очень жизнерадостная и в моменты прогулок на свежем воздухе устраивает забавные гонки в вольере, прыгает и скачет, радуется солнцу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/772261" frameborder="0"></iframe> В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну.

ИСТОЧНИК KP.RU