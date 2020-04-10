В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В казанском зоопарке "Река Замбези" пополнение - 28 февраля у африканской антилопы гну родился теленок. Эту новорожденную девочку назвали Бу. Пока она находится на искусственном вскармливании - ее поят козьим молоком. За здоровьем Бу следят сотрудники зоосада. Как только животное начнет питаться самостоятельно, ее переведут в отделение к маме.
Малышка очень жизнерадостная и в моменты прогулок на свежем воздухе устраивает забавные гонки в вольере, прыгает и скачет, радуется солнцу.
Новую обитательницу отдела "Копытные" прогуливает завотделом Татьяна Буслова.
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну.
ИСТОЧНИК KP.RU