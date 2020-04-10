В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель

10 Апр 2020 2020-04-10T09:28:42+03:00

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Наезд на 28-летнего казанца произошел в четверг, 9 апреля, в 17.00 напротив дома №4 по улице Юлиуса Фучика в Советском районе столицы Татарстана. Мужчина переходил дорогу вне зону пешеходного перехода, хоть он и был в зоне его видимости. В этот момент на него наехал отечественный внедорожник "Нива", которым управлял 30-летний водитель, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки 9 апреля в столице Татарстана зарегистрировано 72 ДТП, из них 1 происшествие с пострадавшим – наезд на пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU