2020-04-10T09:01:50+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка

В крови нарушителя обнаружили почти 1,5 мг/л алкоголя
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: На связи
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 апреля, днем в столице Чувашии. По предварительным данным иномарка VW Passat с госномерами с Татарстана при заезде на кольцо с Московского проспекта сначала подбила белый "Мерседес", а затем влетела в опору контактной сети на кольце.

Автомобиль предполагаемого нарушителя получил сильные повреждения.

Травмы различной степени тяжести получила супруга водителя VW Passat.

Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции Чувашии заподозрили, что водитель сел за руль пьяным. Эти опасения подтвердил и алкотектер - мужчина продул, и выяснилось, что он был пьян - 1,469 мг/л.

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Будьте здоровы! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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