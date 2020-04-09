После +17 градусов и ветра до 20 м/с в Татарстан на выходных вернется похолодание

9 Апр 2020 2020-04-09T17:59:20+03:00

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Чего только татарстанцев не ожидает в эту пятницу, 10 апреля, - это и местами сильный ветер до 20 м/с, и дождь, и даже потепление – днем до +17 градусов (в Казани до +16). Правда, последнее на этих выходных, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, должно сойти на нет.

Так, в субботу, 11 апреля, в республике местами ожидается дождь с мокрым снегом, все тот же сильный ветер – до 20 м/с. Максимум, что днем покажут столбики термометров, так это от +4 до +9. Тепло сохранится лишь в восточных районах Татарстана – от +10 до +15 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, в республике все те же осадки – дождь и мокрый снег. А в отдельных районах даже возможна и метель. Ветер не стихнет. Днем максимум от +1 до +6 (на востоке +10). Ночью же, а также утром, на дорогах местами образуется гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU