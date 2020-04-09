Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» для бизнесменов по вопросам получения заключения о форс-мажор

9 Апр 2020 2020-04-09T19:09:08+03:00

Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00

Изменить размер текста: A A

Для местных бизнесменов Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам получения заключения об обстоятельствах непреодолимой силы – форс-мажор.

Так, по последним данным, на телефон: (843) 238 61 04, поступило 927 звонков. А на электронную почту lex@tpprt.ru – 257 обращений. Уже выдано 200 заключений.

«Горячая линия» работает ежедневно с 9.00 до 18.00

Кроме того, заявки принимаются онлайн, для этого необходимо заполнить форму на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU