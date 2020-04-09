Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» для бизнесменов по вопросам получения заключения о форс-мажор
Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00
Телефон "горячей линии": (843) 238 61 04.Фото: Татьяна Коркина
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Для местных бизнесменов Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам получения заключения об обстоятельствах непреодолимой силы – форс-мажор.
Так, по последним данным, на телефон: (843) 238 61 04, поступило 927 звонков. А на электронную почту lex@tpprt.ru – 257 обращений. Уже выдано 200 заключений.
«Горячая линия» работает ежедневно с 9.00 до 18.00
Кроме того, заявки принимаются онлайн, для этого необходимо заполнить форму на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU