2020-04-09T19:29:31+03:00
Происшествия

В Татарстане три инспектора Ространснадзора арестованы за взятки

Их задержали с поличным
Лика ИСАЕВА
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По информации правоохранителей, если во время взвешивания фур выявлялось превышение допустимой нагрузки на ось, то подозреваемые требовали у водителей и их руководства взятку.По информации правоохранителей, если во время взвешивания фур выявлялось превышение допустимой нагрузки на ось, то подозреваемые требовали у водителей и их руководства взятку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудникам правоохранительных органов республики стало известно, что на посту весового контроля "Кольцо 2", на трассе М-7 "Волга", инспекторы Ространснадзора Татарстана вымогают деньги с водителей большегрузов.

Так, по информации правоохранителей, если во время взвешивания фур выявлялось превышение допустимой нагрузки на ось, то подозреваемые требовали у водителей и их руководства взятку. В случае отказа шли угрозы о наложением максимально возможных штрафов и отправке большегруза на спецстоянку.

Для предпринимателей это вылилось бы в нарушение договоров о поставке грузов. Вот они и платили "мзду".

В числе подозреваемых два старших госинспектора отдела Средневолжского управления Ространснадзора, а также экс-госинспектор этой организации. Все они были задержаны с поличным. В декабре 2019 года один из них получил от предпринимателя взятку в размере 15 тысяч рублей. Деньги передавались под контролем правоохранительных органов.

- В настоящее время установлено 6 эпизодов преступной деятельности на общую сумму 80,5 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Судом по ходатайству следователя в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего – домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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