2020-04-09T17:42:34+03:00
Общество

Важная информация для обращающихся на «горячую линию» Росреестра Татарстана

В первый день ее работы поступило более 120 звонков
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Телефон "горячей линии" Росреестра Татарстана: 8 (843) 255 25 71.Телефон "горячей линии" Росреестра Татарстана: 8 (843) 255 25 71.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» по вопросам приостановления госрегистрации недвижимости и причины которой необходимо устранить до 30 апреля 2020 года. Она работает ежедневно - с 8.00 до 12.00 и с 13 до 17.00.

В первый же день позвонило более 120 человек. При этом, несмотря на объявленную тему «горячей линии», подавляющее большинство обратившихся интересовались порядком работы МФЦ.

- В связи с этим разъясняем, что ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» не является структурным подразделением управления Росреестра республики! – уточняет управление.

В свою очередь, на официальном сайте МФЦ Татарстана размещена информация следующего содержания: «До 12 апреля офисы «Мои документы» в Татарстане не будут работать. Решение о возобновлении приема граждан в многофункциональных центрах будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией в республике».

Так, что о возможных изменениях в работе МФЦ можно узнать через официальный сайт либо по указанному на сайте Единому справочному телефону: 8(843)222-06-20.

Если же у вас есть вопросы, связанные именно с приостановлением государственной регистрации прав на недвижимость, то можно позвонить на горячую линию Росреестра Татарстана по номеру телефона 8 (843) 255 25 71. Также напоминаем, что всем вопросам, в том числе о готовности документов, можно звонить по единому бесплатному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.

- Кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация права собственности на них, а также перехода права собственности осуществляются исключительно в Росреестре, и в большинстве случаев, если документы в порядке, учетно-регистрационные действия проходят быстро и без особых проблем. Но бывают случаи, когда по результатам правовой экспертизы документов выявляются замечания, и тогда учет или регистрация приостанавливаются, - рассказывает эксперт управления Росреестра Татарстана Эндже Мухаметгалиева. – Если у заявителя есть на руках уведомление о приостановлении, где как раз и указаны все причины, по которым это произошло, и которые необходимо устранить до конца апреля, то мы рекомендуем не паниковать, а обратиться к нам на горячую линию. Консультант подскажет варианты разрешения вопроса в сложившейся ситуации. Также хочу обратить внимание, что приостановление – это еще не отказ в регистрации недвижимости! Управлением Росреестра по Республике Татарстан будут приложены все усилия к тому, чтобы документы, находящиеся на приостановлении, не были доведены до отказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев
В Татарстане три инспектора Ространснадзора арестованы за взятки
В Ульяновске 19-летний парень выкинул водителя из такси и угнал его
Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» для бизнесменов по вопросам получения заключения о форс-мажор
Жителя Казани будут судить за секс-насилие над 6-летним мальчиком
«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»: у Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
В Марий Эл отчима будут судить за истязание 14-летнего пасынка
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
После +17 градусов и ветра до 20 м/с в Татарстан на выходных вернется похолодание
Важная информация для обращающихся на «горячую линию» Росреестра Татарстана
Спасет ли от коронавируса блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента России
Рустам Минниханов поручил выдать старшеклассникам Татарстана 2 тысячи планшетов последней модели
"Найдена. Погибла": в Татарстане завершились поиски Ильгизы Гатиятуллиной, которая пропала в прошлом году
ВТБ и «Метр квадратный» обеспечат онлайн-расчеты при покупке жилья
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки заболел почти 1,5 тысячи человек в 50 регионах
Хоккеисты казанского «Ак Барса» стали волонтерам, которые помогают старикам пережить режим самоизоляции
Россияне смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
В Чистополе закрыли караоке-бар
В Альметьевске на котельной появилась надпись: "Нет места лучше дома"
В Чувашии работают 130 мобильных бригад, которые выявляют нарушителей режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Татарстане 2020: топ-3 самых популярных запросов на получения пропуска