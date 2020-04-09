Важная информация для обращающихся на «горячую линию» Росреестра Татарстана

9 Апр 2020 2020-04-09T17:42:34+03:00

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Накануне Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» по вопросам приостановления госрегистрации недвижимости и причины которой необходимо устранить до 30 апреля 2020 года. Она работает ежедневно - с 8.00 до 12.00 и с 13 до 17.00.

В первый же день позвонило более 120 человек. При этом, несмотря на объявленную тему «горячей линии», подавляющее большинство обратившихся интересовались порядком работы МФЦ.

- В связи с этим разъясняем, что ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» не является структурным подразделением управления Росреестра республики! – уточняет управление.

В свою очередь, на официальном сайте МФЦ Татарстана размещена информация следующего содержания: «До 12 апреля офисы «Мои документы» в Татарстане не будут работать. Решение о возобновлении приема граждан в многофункциональных центрах будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией в республике».

Так, что о возможных изменениях в работе МФЦ можно узнать через официальный сайт либо по указанному на сайте Единому справочному телефону: 8(843)222-06-20.

Если же у вас есть вопросы, связанные именно с приостановлением государственной регистрации прав на недвижимость, то можно позвонить на горячую линию Росреестра Татарстана по номеру телефона 8 (843) 255 25 71. Также напоминаем, что всем вопросам, в том числе о готовности документов, можно звонить по единому бесплатному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.

- Кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация права собственности на них, а также перехода права собственности осуществляются исключительно в Росреестре, и в большинстве случаев, если документы в порядке, учетно-регистрационные действия проходят быстро и без особых проблем. Но бывают случаи, когда по результатам правовой экспертизы документов выявляются замечания, и тогда учет или регистрация приостанавливаются, - рассказывает эксперт управления Росреестра Татарстана Эндже Мухаметгалиева. – Если у заявителя есть на руках уведомление о приостановлении, где как раз и указаны все причины, по которым это произошло, и которые необходимо устранить до конца апреля, то мы рекомендуем не паниковать, а обратиться к нам на горячую линию. Консультант подскажет варианты разрешения вопроса в сложившейся ситуации. Также хочу обратить внимание, что приостановление – это еще не отказ в регистрации недвижимости! Управлением Росреестра по Республике Татарстан будут приложены все усилия к тому, чтобы документы, находящиеся на приостановлении, не были доведены до отказа.

ИСТОЧНИК KP.RU