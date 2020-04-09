В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T20:38:30+03:00

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Уголовное дело в отношении 61-летней бывшей начальницы отдела жилищной политики исполкома Черемшанского района Татарстана возбудили о статье "Превышение должностных полномочий".

Женщину заподозрили в том, что в мае 2016 она провернула незаконную схему, благодаря которой ее знакомая получила социальную выплату. Ее приятельница не имела оснований для участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы». Но чиновница, по версии следствия, самовольно внесла знакомую в список участников и в соответствующий реестр. Это помогло получить социальную выплату на сумму более, чем 2 миллиона рублей, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU