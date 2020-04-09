2020-04-09T20:17:33+03:00
Общество

В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам

Среди неравнодушных - граждане Испании, Турции и Азербайджана
Лика ИСАЕВА
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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В Татарстане в качестве волонтеров, готовых оказывать посильную помощь пенсионерам в возрасте 65+ во время самоизоляции, зарегистрировали более 4,6 тысяч человек. Это люди разных возрастов - от 18-ти до 55-лет. Сообщила на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По ее словам, за эти дни полной самоизоляции за помощью обратились почти 5 тысяч человек. Всем им была необходима помощь - сходить в магазин за продуктами, вынести мусор, выгулять животных. Сейчас почти все эти заявки отработаны.

- К нашим волонтерам-добровольцам присоединились 10 иностранных студентов, которые не смогли уехать на родину и решили оказать посильную помощь, - сказала Галимова.

Среди 10 иностранных волонтеров - граждане Испании, Турции, Азербайджана и стран Ближнего Зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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