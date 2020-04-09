Жителя Казани будут судить за секс-насилие над 6-летним мальчиком

9 Апр 2020 2020-04-09T18:43:37+03:00

Арестованный на время следствия мужчина свою вину не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сразу два уголовных дела в отношении 58-летнего казанца возбудили после того, как шестилетний мальчик признался маме, что тот угрожал убить его и надругался над ним. После доследственной проверки ранее уже судимому за изнасилование мужчине предъявили обвинения по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".

Как полагает следствие, все произошло 2 января в квартире мужчины в Советском районе столицы Татарстана. В гости к нему пришла 35-летняя знакомая со своим 6-летним сыном. У пары закончилось спиртное, и женщина ушла в магазин за добавкой.

Мальчик остался в квартире, где пьяный хозяин, по версии следствия, избил его и, угрожая убийством, надругался.

Арестованный на время следствия мужчина свою вину не признал. В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU