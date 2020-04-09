Спасет ли от коронавируса блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента России

9 Апр 2020 2020-04-09T17:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что купил в аптеке для себя блокатор вирусов. «КП» выяснила, спасет ли такой бейджик от заразы, а в частности от коронавируса.

Известно, что такой блокатор вирусов стоит в среднем от 910 до 1750 рублей. Есть среди них и одноразовые модели, а какие-то устроены по принципу смены картриджей.

- Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе, - рассказывает ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, в которой испытание прошли различные модели блокаторов вирусов, врач по образованию Сергей Малоземов. - Производители подобных бейджей активно напирают на то, что это эффективно уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы.

Понятно, что конкретно на коронавирус эти бейджи никто не проверял. Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Проблема тут в том, что, как показали наши проверки, все это может работать только в идеальных, практически никогда не достижимых условиях, то есть, в стеклянном кубе, где нет ни единого дуновения ветерка.

Облако выделенных паров хлора – оно очень неустойчивое и ничто не может его удержать вокруг человека. С ним, наверное, чуть лучше, чем без него, но никакой надежной защиты и уж тем более блокировки от вирусов он не дает. Для детей он может быть даже опасен, если они его порвут, намочат и приложат к коже, а то и вовсе проглотят хлорсодержащий порошок.

ИСТОЧНИК KP.RU