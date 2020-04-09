2020-04-09T17:28:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасет ли от коронавируса блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента России

Дмитрий Песков купил в аптеке «чудо-бейджик»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Этот бейдж только для личного пользования.Этот бейдж только для личного пользования.
Изменить размер текста:

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что купил в аптеке для себя блокатор вирусов. «КП» выяснила, спасет ли такой бейджик от заразы, а в частности от коронавируса.

Известно, что такой блокатор вирусов стоит в среднем от 910 до 1750 рублей. Есть среди них и одноразовые модели, а какие-то устроены по принципу смены картриджей.

- Суть в том, что у этих бейджиков внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол вокруг бейджа и, соответственно, вокруг человека, который носит его на себе, - рассказывает ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, в которой испытание прошли различные модели блокаторов вирусов, врач по образованию Сергей Малоземов. - Производители подобных бейджей активно напирают на то, что это эффективно уничтожает большое количество микроорганизмов, в том числе и вирусы.

Понятно, что конкретно на коронавирус эти бейджи никто не проверял. Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Проблема тут в том, что, как показали наши проверки, все это может работать только в идеальных, практически никогда не достижимых условиях, то есть, в стеклянном кубе, где нет ни единого дуновения ветерка.

Облако выделенных паров хлора – оно очень неустойчивое и ничто не может его удержать вокруг человека. С ним, наверное, чуть лучше, чем без него, но никакой надежной защиты и уж тем более блокировки от вирусов он не дает. Для детей он может быть даже опасен, если они его порвут, намочат и приложат к коже, а то и вовсе проглотят хлорсодержащий порошок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев
В Татарстане три инспектора Ространснадзора арестованы за взятки
В Ульяновске 19-летний парень выкинул водителя из такси и угнал его
Торгово-промышленная палата Татарстана запустила «горячую линию» для бизнесменов по вопросам получения заключения о форс-мажор
Жителя Казани будут судить за секс-насилие над 6-летним мальчиком
«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»: у Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
В Марий Эл отчима будут судить за истязание 14-летнего пасынка
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
После +17 градусов и ветра до 20 м/с в Татарстан на выходных вернется похолодание
Важная информация для обращающихся на «горячую линию» Росреестра Татарстана
Спасет ли от коронавируса блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента России
Рустам Минниханов поручил выдать старшеклассникам Татарстана 2 тысячи планшетов последней модели
"Найдена. Погибла": в Татарстане завершились поиски Ильгизы Гатиятуллиной, которая пропала в прошлом году
ВТБ и «Метр квадратный» обеспечат онлайн-расчеты при покупке жилья
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки заболел почти 1,5 тысячи человек в 50 регионах
Хоккеисты казанского «Ак Барса» стали волонтерам, которые помогают старикам пережить режим самоизоляции
Россияне смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
В Чистополе закрыли караоке-бар
В Альметьевске на котельной появилась надпись: "Нет места лучше дома"
В Чувашии работают 130 мобильных бригад, которые выявляют нарушителей режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Татарстане 2020: топ-3 самых популярных запросов на получения пропуска