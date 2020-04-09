2020-04-09T20:07:06+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан

Мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что злоумышленник начал приставать к компании девушек, будучи пьяным.Утверждается, что злоумышленник начал приставать к компании девушек, будучи пьяным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело в отношении 42-летнего чебоксарца возбуждено по статье "Убийство". По мнению СУ СКР Чувашии, все произошло вечером 8 апреля, когда злоумышленник напился и во дворе многоэтажки начал приставать к незнакомым девушкам. Те отмахнулись от назойливого кавалера, но тот стал кидать в них пустыми бутылками и достал два ножа.

Увидев их, девушки пустились бежать, громко зовя на помощь. Злоумышленник побежал за одной из них. Но тут за девушку вступился 35-летний житель соседнего двора. Между мужчинами завязалась драка, и подозреваемый, по версии следствия, несколько раз ударил заступника ножом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Позднее эксперты насчитали на его теле не менее шести ножевых ранений.

Злоумышленника задержали очевидцы на месте происшествия, и передали его приехавшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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