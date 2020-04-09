2020-04-09T16:12:39+03:00
Экономика

ВТБ и «Метр квадратный» обеспечат онлайн-расчеты при покупке жилья

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ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ) предлагают новый онлайн-сервис для покупки квартир. Клиенты смогут оплатить приобретение жилого объекта без посещения банка и офиса застройщика, полностью в цифровом формате. Росреестр зарегистрирует сделку в электронном виде. Услуга доступна для всех регионов России.

Сервис безопасных расчетов – бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву для сделок с ДДУ. После подписания договора покупатель квартиры переводит застройщику средства онлайн, не посещая при этом офис банка или продавца жилого помещения. Перевод возможен как через онлайн-сервис любого банка, так и по пластиковой карте. Новая услуга позволяет проводить сделки с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных средств. Застройщик получает деньги на расчетный счет сразу после регистрации ДДУ, в случае проектного финансирования - на счет эскроу покупателя недвижимости.

«Метр квадратный» обеспечивает подключение застройщиков к новому сервису в максимально короткие сроки – за один день. Партнеру системы останется только внести в ДДУ клиента новый способ расчета за недвижимость. Для подключения к сервису безопасных расчетов застройщику достаточно оформить заявку по телефону 8 (495) 103-93-09, после чего доступ к услуге будет открыт.

- В условиях, когда из-за коронавируса необходимо сократить личные контакты и посещение офисов, мы предлагаем удобный и безопасный сервис для моментальной оплаты покупки квартиры. Клиенту необходимо только подписать договор с застройщиком, что у многих уже давно можно сделать удаленно, после чего деньги поступят на счет, – комментирует генеральный директор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. – Мы понимаем, как сейчас важно поддерживать продажи недвижимости с помощью онлайн-сервисов и предлагаем услуги, которые помогут не только розничным клиентам, но и профессионалам рынка – застройщикам, риелторам и другим игрокам.

СПРАВКА

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» – проект инновационного развития ВТБ в сфере недвижимости. Клиентам уже доступен поиск жилых объектов, раздел покупки и аренды недвижимости, ипотечное кредитование, конструктор документов, сервис безопасных расчетов с застройщиками, электронная регистрация в Росреестре и услуги по ремонту.

В дальнейшем платформа объединит в себе все сервисы для покупки жилья: от поиска вариантов и регистрации сделки до организации ремонта и переезда в новую квартиру. Проект позволяет всем игрокам рынка быть представленными на одной площадке, а клиентам – решать все жилищные задачи в режиме одного окна. В планах компании привлечь к новой экосистеме около 10 млн пользователей.

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