Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев

9 Апр 2020 2020-04-09T19:49:36+03:00

По словам певца, он вылечился от пневмонии [фото]

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Игорь Николаев сдал тест на коронавирус дважды – все результаты отрицательные.

С диагнозом – пневмония, известный российский певец провел в спецбольнице в Коммунарке 1,5 недели. Его выписали 6 апреля.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерегает Игорь Николаев.

Музыкант на своей странице в соцсети опубликовал фото из спецбольницы в Коммунарке, сообщает kp.ru.

igor_nikolaev_music Игорь Николаев из спецбольницы в Коммунарке.

После выписки певца в его подмосковном особняке ждали жена Юлия и дочь Вероника.

ИСТОЧНИК KP.RU