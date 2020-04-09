Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев
Игорь Николаев сдал тест на коронавирус дважды – все результаты отрицательные.
С диагнозом – пневмония, известный российский певец провел в спецбольнице в Коммунарке 1,5 недели. Его выписали 6 апреля.
- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерегает Игорь Николаев.
Музыкант на своей странице в соцсети опубликовал фото из спецбольницы в Коммунарке, сообщает kp.ru.
После выписки певца в его подмосковном особняке ждали жена Юлия и дочь Вероника.
ИСТОЧНИК KP.RU