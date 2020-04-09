2020-04-09T19:49:36+03:00
Звезды

Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев

По словам певца, он вылечился от пневмонии [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Известный российский певец провел в спецбольнице в Коммунарке 1,5 недели.Известный российский певец провел в спецбольнице в Коммунарке 1,5 недели.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Игорь Николаев сдал тест на коронавирус дважды – все результаты отрицательные.

С диагнозом – пневмония, известный российский певец провел в спецбольнице в Коммунарке 1,5 недели. Его выписали 6 апреля.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предостерегает Игорь Николаев.

Музыкант на своей странице в соцсети опубликовал фото из спецбольницы в Коммунарке, сообщает kp.ru.

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Игорь Николаев из спецбольницы в Коммунарке.
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После выписки певца в его подмосковном особняке ждали жена Юлия и дочь Вероника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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