Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки заболел почти 1,5 тысячи человек в 50 регионах
Были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020. За сутки количество зараженных выросло на 1459 человек. Эти пациенты обнаружены в 50 регионах страны. В итоге число больных коронавирусом в России превысило 10 тысяч.
- Всего на сегодня в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, - сообщили kp.ru в оперативном штабе по предотвращению COVID-19.
За последние сутки больше всего больных было выявлено в Москве – 857 случаев. В Подмосковье – 199 пациентов, в Санкт-Петербурге – 44 человека, в Ленинградской области – 18 больных, в Коми – 31 случай, Владимирская область – 24, Краснодарский край – 20, Астраханская область – 16, Ивановская область – 13, Тульская область - 12.
От 1 до 10 новых пациентов госпитализировано в Курской, Архангельской областях, Татарстане, Пермском крае, Вологодской области, Калмыкии, Кировской, Тверской, Новгородской областях, Северной Осетии, Нижегородской области, Башкортостане, Орловской, Новосибирской областях, в Приморском крае, Липецкой и Смоленской областях, Мордовии, Саратовской области, Бурятии, Костромской области, Калининградской области, Ставропольском крае, Ростовской и Свердловской области, в Алтайском крае, Иркутской области, Камчатском крае, Крыму, Ярославской и Псковской области, Чувашии, Ульяновской и Челябинской областях, Мурманской области, Карачаево-Черкеской республике, Марий Эл и Тюменской области.
За весь период пандемии коронавируса в России зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU