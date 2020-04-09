2020-04-09T15:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: за сутки заболел почти 1,5 тысячи человек в 50 регионах

«Комсомолка» сообщает о том, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего на сегодня в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса.Всего на сегодня в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020. За сутки количество зараженных выросло на 1459 человек. Эти пациенты обнаружены в 50 регионах страны. В итоге число больных коронавирусом в России превысило 10 тысяч.

- Всего на сегодня в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, - сообщили kp.ru в оперативном штабе по предотвращению COVID-19.

За последние сутки больше всего больных было выявлено в Москве – 857 случаев. В Подмосковье – 199 пациентов, в Санкт-Петербурге – 44 человека, в Ленинградской области – 18 больных, в Коми – 31 случай, Владимирская область – 24, Краснодарский край – 20, Астраханская область – 16, Ивановская область – 13, Тульская область - 12.

От 1 до 10 новых пациентов госпитализировано в Курской, Архангельской областях, Татарстане, Пермском крае, Вологодской области, Калмыкии, Кировской, Тверской, Новгородской областях, Северной Осетии, Нижегородской области, Башкортостане, Орловской, Новосибирской областях, в Приморском крае, Липецкой и Смоленской областях, Мордовии, Саратовской области, Бурятии, Костромской области, Калининградской области, Ставропольском крае, Ростовской и Свердловской области, в Алтайском крае, Иркутской области, Камчатском крае, Крыму, Ярославской и Псковской области, Чувашии, Ульяновской и Челябинской областях, Мурманской области, Карачаево-Черкеской республике, Марий Эл и Тюменской области.

За весь период пандемии коронавируса в России зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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