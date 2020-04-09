В Ульяновске 19-летний парень выкинул водителя из такси и угнал его

9 Апр 2020 2020-04-09T19:19:47+03:00

Ранее парень также напал на другого таксиста, но завладеть машиной у него тогда не вышло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские позже выяснили, что парень и раньше пытался совершить подобное

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В среду, 8 апреля, 25-летний жителей Ульяновска сообщил в полицию об угоне своего автомобиля “Форд Фокус”. Он рассказал, что работает в такси. Ночью, когда он ожидал очередной заказ, к нему подошел неизвестный парень. Незнакомец выкинул таксиста из салона иномарки, сам сел за руль авто и уехал. Вместе с тем, он забрал у пострадавшего мобильный телефон.

- Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции по полученной ориентировке задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний неработающий житель областного центра, - сообщает пресс-служба МВД Ульяновской области.

Позже выяснилось, что это была не первая попытка парня угнать автомобиль. Ранее он также напал на другого таксиста, но завладеть машиной у него тогда не вышло.

- В настоящее время по данным фактам органами предварительного расследования ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - отмечают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU