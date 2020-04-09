2020-04-09T15:12:03+03:00
Общество

Хоккеисты казанского «Ак Барса» стали волонтерам, которые помогают старикам пережить режим самоизоляции

Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин прошли соответствующий инструктаж [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
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Пока нет тренировок и КХЛ досрочно завершила сезон, хоккеисты казанского «Ак Браса» вступили в ряды местных волонтеров, которые помогают пожилым и многодетным семьям справляться с трудностями режима самоизоляции.

Так, Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин прошли инструктаж в штабе волонтеров при комитете по делам детей и молодежи Казани, получили маршрутные листы, а также маски и перчатки.

Фото: ak-bars.ru

Фото: ak-bars.ru

Каждый игрок проехал по ряду адресов и бесконтактным способом доставили продуктовые наборы нуждающимся.

Фото: ak-bars.ru

Фото: ak-bars.ru

- Так случилось, что коронавирус изменил привычный ритм жизни каждого из нас. Но все мы должны ответственно отнестись к тому, что происходит в стране и мире – соблюдать правила личной гигиены, по возможности оставаться дома. В это непростое время нужно поддержать тех, кто нуждается в заботе – пожилые, многодетные семьи, люди в трудной жизненной ситуации. Только вместе мы сможем справиться с этой бедой. Позвоните своим родным, поинтересуйтесь у пожилых соседей, не нужна ли им помощь. При этом не забывайте о мерах предосторожности, - сказал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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