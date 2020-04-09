2020-04-09T16:37:08+03:00
Происшествия

"Найдена. Погибла": в Татарстане завершились поиски Ильгизы Гатиятуллиной, которая пропала в прошлом году

О местонахождении женщины ничего не было известно с 16 декабря 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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16 декабря 2019 года 62-летняя Ильгиза Гатиятуллина из поселка Нижняя Мактама Альметьевского района ушла из дома и пропала. Поисками женщины занимались родные, полицейские и волонтеры. О ее местонахождении не было известно ничего почти четыре месяца.

В четверг, 9 апреля, поступило сообщение о том, что тело женщины было найдено. На ориентировках волонтеров появилась надпись "Найдена. Погибла".

Напомним, накануне волонтеры сообщили об окончании поисков 64-летнего Михаила Феофанова из Казани. Мужчина также пропал в декабре прошлого года и тоже был найден мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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