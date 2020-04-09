В Марий Эл отчима будут судить за истязание 14-летнего пасынка

9 Апр 2020 2020-04-09T18:21:46+03:00

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Уголовное дело 46-летнего жителя Горномарийского района Марий Эл передано для рассмотрения в суд. Мужчину обвиняют по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного".

Как рассказали в СУ СКР Марий Эл, мужчина проживает с женой и детьми одной из деревень региона. У него сложились скверные отношения с 14-летним пасынком. С июня по декабрь 2019 года он напивался и устраивал скандалы, придираясь к мальчику. Во время этих конфликтов, по версии следствия, он избивал ребенка, а однажды, 6 декабря 2019 года буквально придушил его, схватив за шею. После этого он выгнал пасынка из дома.

Несколько дней мальчик прятался у своих знакомых, пропускал школу. Именно педагоги обратили внимание правоохранительных органов на ситуацию в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU