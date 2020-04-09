В Чистополе закрыли караоке-бар

9 Апр 2020 2020-04-09T14:37:39+03:00

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Во время проверок Роспотребнадзором Татарстана деятельности кафе и ресторанов в Чистополе выяснилось, что администрация караоке-бара «Облако» проигнорировало постановление Кабмина Татарстана «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». То есть нарушила режим самоизоляции из-за коронавируса.

По решению суда деятельность караоке-бара была приостановлена на срок 60 суток. Исполнительный лист поступил в Чистопольский районный отдел приставов УФССП республики.

- Выехав по адресу расположения заведения, приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений, - сообщили в УФССП Татарстана. - Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU