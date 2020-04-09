Режим самоизоляции в Татарстане 2020: топ-3 самых популярных запросов на получения пропуска
С тех пор, как в Татарстане ввели режим полной самоизоляции для выхода из дома работает сервис по получению пропусков на выход из дома, в том числе и через смс. Их уже успели получить более 1,4 миллиона жителей республики.
В правительстве Татарстана даже подсчитали, по каким причинам люди выходят из дома, и составил топ-3 самых популярных.
На первом месте - поездка на дачу. Такие запросы поступили в 52% случаев, это более 742 тысяч человек.
На втором месте - 336 тысяч раз, запрос на выход в аптеку за лекарствами. Это примерно 26% от общего числа обращений.
Третье место разделили банки и почта - 119 тысяч пропусков, на выход из дома для посещение врачей или ветеринаров, также почти 120 тысяч запросов.
ИСТОЧНИК KP.RU