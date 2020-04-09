Режим самоизоляции в Татарстане 2020: топ-3 самых популярных запросов на получения пропуска

9 Апр 2020 2020-04-09T13:11:22+03:00

На первом месте по прежнему запрос - поездка на дачу. Фото: Александр ГЛУЗ

Об этом рассказали в кабмине республики

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С тех пор, как в Татарстане ввели режим полной самоизоляции для выхода из дома работает сервис по получению пропусков на выход из дома, в том числе и через смс. Их уже успели получить более 1,4 миллиона жителей республики.

В правительстве Татарстана даже подсчитали, по каким причинам люди выходят из дома, и составил топ-3 самых популярных.

На первом месте - поездка на дачу. Такие запросы поступили в 52% случаев, это более 742 тысяч человек.

На втором месте - 336 тысяч раз, запрос на выход в аптеку за лекарствами. Это примерно 26% от общего числа обращений.

Третье место разделили банки и почта - 119 тысяч пропусков, на выход из дома для посещение врачей или ветеринаров, также почти 120 тысяч запросов.

ИСТОЧНИК KP.RU