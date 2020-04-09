9 Апр 2020 2020-04-09T14:24:58+03:00

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Из-за пандемии коронавируса жители Татарстана вынуждены сидеть в самоизоляции. На улицу выходят редко - в ближайший магазин за продуктами или лекарствами, погулять с собакой, вынести мусор или съездить на работу. В связи с этим в Альметьевске на здании АПТС №2 на улице Белоглазова появилась лазерно-графическая надпись на трех языках: "Нет места лучше дома".

Выяснилось, что новый арт-объект в городе - дело рук авторов программы “Сказки о золотых яблоках”. Он должен призвать людей быть дома и не пренебрегать своей безопасностью в это трудное время. Откроют надпись сегодня вечером, 9 апреля.

- Мы сейчас живем в историческое время, мир меняется у нас на глазах. Город всегда был снаружи - теперь это пространство внутри нас. У всего мира есть, чему поучиться у татарстанцев. Дом как внутренний стержень - основа основ. И сейчас одно из самых стабильных и надежных мест на планете - это ваш дом. И это очень древняя мудрость, которая работает и сейчас. Поэтому поговорка «нет места лучше дома» так подходит к настоящему моменту, - отмечает куратор программы Полина Ёж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/772022" frameborder="0"></iframe> В Альметьевске на котельной появилась надпись "нет места лучше дома".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU