Бухаров мог перейти в один из иранских клубов, трансфер сорвался из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T12:43:23+03:00

Александр Бухаров почти год не выходил на поле в официальных матчах

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Бывший форвард казанского «Рубина» Александр Бухаров, покинувший команду летом 2019 года, мог продолжить карьеру в Иране. По данным ряда СМИ, зимой он получил предложение пройти просмотр в одной из команд. По итогам ему предложили контракт, но соглашение так и не было подписано.

Причиной стало распространение коронавируса в Иране. В итоге 35-летний форвард вновь остался без команды. Отметим, что нападающий в последний раз забивал гол в ноябре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU