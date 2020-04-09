Бухаров мог перейти в один из иранских клубов, трансфер сорвался из-за коронавируса
Александр Бухаров почти год не выходил на поле в официальных матчах
Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:
Бывший форвард казанского «Рубина» Александр Бухаров, покинувший команду летом 2019 года, мог продолжить карьеру в Иране. По данным ряда СМИ, зимой он получил предложение пройти просмотр в одной из команд. По итогам ему предложили контракт, но соглашение так и не было подписано.
Причиной стало распространение коронавируса в Иране. В итоге 35-летний форвард вновь остался без команды. Отметим, что нападающий в последний раз забивал гол в ноябре 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU