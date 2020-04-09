Погорели на микросхемах: полицейские Казани задержали двух приятелей, которые подозреваются в серии афер

9 Апр 2020 2020-04-09T11:48:32+03:00

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В конце марта в полицию Казани обратился местный бизнесмен. Мужчина утверждал, что стал жертвой мошенников.

Как рассказал предприниматель, вечером в торговом павильоне на улице Липатова к нему подошел незнакомец и предложил купить микросхемы. Но тут к ним подошел еще один мужчина. Он выразил интерес к предлагаемому товару и договорился о покупке крупной партии микросхем.

«Покупатель» оставил свой номер сотового телефона и отошел якобы за деньгами. Через некоторое время «продавец» снова подошел к бизнесмену и сказал, что не может больше ждать клиента и попросил о помощи. Предпринимателю было предложено купить микросхемы, а потом передать их покупателю, который и вернет деньги. Потерпевший согласился, отдал за непонятные микросхемы 15 тысяч рублей и стал ждать. Только вот никого он так и не дождался, оставленные мошенниками номера телефонов были недоступны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские вычислили, что к преступлению могут быть причастны двое уроженцев Пензенской области. Одного из них – 19-летнего парня, задержали в начале апреля. Его 50-летнего подельника схватили чуть позже – в Чебоксарах.

- Оба задержанных сейчас заключены под стражу. Есть основания полагать, что они причастны к другим аналогичным преступлениям, совершенным в городе. Все, кто пострадал от незаконных действий мужчин, могут обратиться в полицию по телефонам (843) 2914821, 02 (102), - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU