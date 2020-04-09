Татарстанцев во время самоизоляции в режиме онлайн проконсультируют врачи РКБ

9 Апр 2020 2020-04-09T11:27:57+03:00

Консультации проводятся по будням с 8.00 до 14.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Во время режима самоизоляции в Татарстане из-за коронавируса в РКБ прием и обследование в обычном порядке пациентов идет только в перинатальном центре. Принимают также призывников, контрактников, консультируют и жителей других регионов, а также иностранцев.

Но и для татарстанцев, которым из-за самоизоляции было отказано в приеме даже по предварительно сделанной записи, врачи нашли выход. Они проводят консультации пациентов в режиме онлайн.

Связь с ними через интернет будет проводиться по будням с 8.00 до 14.00.

- Экстренных и неотложных больных также принимают в штатном режиме. Вопросы по работе больницы в период самоизоляции можно задать по телефону +7(843)231-74-01 или в WhatsApp по номеру +7(927)240-06-14, - сообщает пресс-служба РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU