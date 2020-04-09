2020-04-09T10:57:49+03:00
Общество

Количество безработных в Татарстане возросло до 12,9 тысяч человек

За прошлую неделю их число увеличилось на 806 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
За неделю больше всего увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах.За неделю больше всего увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах.
Изменить размер текста:

За прошлую неделю самоизоляции количество безработаных в Татарстане увеличилось на 806 человек. Теперь их 12,9 тысяч. Такие цифры называет пресс-служба Минтруда республики.

- На этой неделе увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах, где по состоянию на 8 апреля 2020 года на учете в центрах занятости населения состоят 1 610, 439, 678, 1 009, 191 и 293 безработных соответственно, - отмечают в ведомстве.

При этом, 742 безработных раньше имели имели официальную работу. 25 из них потеряли ее в связи с ликвидацией организации или сокращением.

Вместе с тем, на прошлой неделе работодатели предложили соискателям 1 522 вакансии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорели на микросхемах: полицейские Казани задержали двух приятелей, которые подозреваются в серии афер
Татарстанцев во время самоизоляции в режиме онлайн проконсультируют врачи РКБ
Количество безработных в Татарстане возросло до 12,9 тысяч человек
В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
УФСИН Татарстана: сообщения о том, что в колонии строгого режима заболели коронавирусом, это фейк
В Марий Эл во время пожара погиб человек
В Казани приставы опечатали кафе «Кебаб Сити»
В Чувашии части шламонакопителей и шламоотстойников ликвидируют за 1,1 миллиарда рублей
В роддоме Чебоксар при необходимости могут принять зараженных коронавирусом
Пьяный водитель в Чувашии врезался в столб, пострадал пассажир
Жителя Казани будут судить за убийство из-за куска мяса
В Чебоксарах "пьяная" иномарка после ДТП протаранила ворота "Дома Малютки" и перевернулась
В Татарстане волонтеры будут помогать людям, чьи близкие заразились коронавирусом
В расписание вернули электричку Казань-Свияжск
Проезд на транспорте в Казани во время самоизоляции: врачам выдадут еще 2 тысячи бесплатных проездных
"Люди умирают и от других болезней": Футболист "Рубина" считает, что масштабы коронавируса преувеличены
В Татарстане машина съехала в канал с водой и перевернулась: один человек погиб