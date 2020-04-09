Количество безработных в Татарстане возросло до 12,9 тысяч человек

9 Апр 2020 2020-04-09T10:57:49+03:00

За неделю больше всего увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах.

За прошлую неделю их число увеличилось на 806 человек

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За прошлую неделю самоизоляции количество безработаных в Татарстане увеличилось на 806 человек. Теперь их 12,9 тысяч. Такие цифры называет пресс-служба Минтруда республики.

- На этой неделе увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах, где по состоянию на 8 апреля 2020 года на учете в центрах занятости населения состоят 1 610, 439, 678, 1 009, 191 и 293 безработных соответственно, - отмечают в ведомстве.

При этом, 742 безработных раньше имели имели официальную работу. 25 из них потеряли ее в связи с ликвидацией организации или сокращением.

Вместе с тем, на прошлой неделе работодатели предложили соискателям 1 522 вакансии.

ИСТОЧНИК KP.RU