В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году
В среду, 8 апреля, завершились поиски 64-летнего Михаила Феофанова из Казани. Мужчина ушел из дома и пропал еще 19 декабря прошлого года. С тех пор о нем не было ничего известно. Родные отмечали, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Сейчас же на ориентировках волонтеров появилась надпись “Найден. Погиб”. Подробности уточняются.
Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 35-летнего Уланбека Малакаева, а также 35-летнюю Алию Чернову с двумя несовершеннолетними детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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