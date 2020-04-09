2020-04-09T10:38:21+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 19 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В среду, 8 апреля, завершились поиски 64-летнего Михаила Феофанова из Казани. Мужчина ушел из дома и пропал еще 19 декабря прошлого года. С тех пор о нем не было ничего известно. Родные отмечали, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Сейчас же на ориентировках волонтеров появилась надпись “Найден. Погиб”. Подробности уточняются.

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 35-летнего Уланбека Малакаева, а также 35-летнюю Алию Чернову с двумя несовершеннолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорели на микросхемах: полицейские Казани задержали двух приятелей, которые подозреваются в серии афер
Татарстанцев во время самоизоляции в режиме онлайн проконсультируют врачи РКБ
Количество безработных в Татарстане возросло до 12,9 тысяч человек
В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
УФСИН Татарстана: сообщения о том, что в колонии строгого режима заболели коронавирусом, это фейк
В Марий Эл во время пожара погиб человек
В Казани приставы опечатали кафе «Кебаб Сити»
В Чувашии части шламонакопителей и шламоотстойников ликвидируют за 1,1 миллиарда рублей
В роддоме Чебоксар при необходимости могут принять зараженных коронавирусом
Пьяный водитель в Чувашии врезался в столб, пострадал пассажир
Жителя Казани будут судить за убийство из-за куска мяса
В Чебоксарах "пьяная" иномарка после ДТП протаранила ворота "Дома Малютки" и перевернулась
В Татарстане волонтеры будут помогать людям, чьи близкие заразились коронавирусом
В расписание вернули электричку Казань-Свияжск
Проезд на транспорте в Казани во время самоизоляции: врачам выдадут еще 2 тысячи бесплатных проездных
"Люди умирают и от других болезней": Футболист "Рубина" считает, что масштабы коронавируса преувеличены
В Татарстане машина съехала в канал с водой и перевернулась: один человек погиб