В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году

9 Апр 2020 2020-04-09T10:38:21+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 19 декабря

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В среду, 8 апреля, завершились поиски 64-летнего Михаила Феофанова из Казани. Мужчина ушел из дома и пропал еще 19 декабря прошлого года. С тех пор о нем не было ничего известно. Родные отмечали, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Сейчас же на ориентировках волонтеров появилась надпись “Найден. Погиб”. Подробности уточняются.

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 35-летнего Уланбека Малакаева, а также 35-летнюю Алию Чернову с двумя несовершеннолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU