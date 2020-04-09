УФСИН Татарстана: сообщения о том, что в колонии строгого режима заболели коронавирусом, это фейк

9 Апр 2020 2020-04-09T09:39:08+03:00

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Пресс-служба татарстанского УФСИН поспешила сообщить, что распространенные вчера, 8 апреля, сведения о якобы заболевших коронавирусом заключенных в ИК-5 в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района - это просто слухи.

Фейковую информацию опубликовали в соцсетях. Сотрудники колонии строгого режима для тех, кто впервые совершил тяжкие преступления, опровергли эти непроверенные сведения. В ведомстве подтвердили факты болезни некоторых осужденных, но медики диагностировали у них ОРВИ.

- Все они получают необходимую медицинскую помощь и в данный момент их самочувствие улучшилось, - успокоили в УФСИН Татарстана. - Напомним, что во всех исправительных учреждениях республики организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, имеются все необходимые лекарственные средства. Медицинская помощь оказывается осужденным оперативно и в необходимом объеме.

Сегодня 9 апреля, с целью общественного контроля ИК №5 посетят представители Общественной наблюдательной комиссии республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU