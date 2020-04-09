2020-04-09T09:07:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара погиб человек

Возгорание произошло в Юринском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Огонь уничтожил домОгонь уничтожил домФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Частный дом и надворные постройки в деревне Удельная Юринского района республики вспыхнул в ночь с 8 на 9 апреля.

С огнем боролись местные жители и приехавшие пожарные, которых было 13 человек.

Возгорание обнаружили слишком поздно, и отстоять домохозяйство не смогли.

По предварительным данным, во время разбора завалов обнаружили тело одного погибшего. Его личность устанавливается.

- На месте происшествия работают пожарные дознаватели и сотрудники правоохранительных органов Марий Эл, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

В связи со сложившейся ситуаций частичного карантина, под прямым ударом оказался выпуск наших ежедневных и еженедельных выпусков. По объективным причинам не все наши партнёры могут теперь продавать газету в киосках и магазинах. «Комсомольская правда» под угрозой значительного сокращения тиражей и, в ближайшей перспективе, приостановки выпуска печатной версии нашей газеты. Чтобы этого не произошло, мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» поддержать нас подпиской.

Подписка гарантирует, что вы всегда получите «Комсомольскую правду» в свой почтовый ящик вовремя. Чтобы оформить подписку, вам не нужно ходить в почтовое отделение. Вы можете сделать это прямо сейчас всего за 2 минуты.

Подписка на май-июнь стоит всего, 252 рубля на Толстушку с ТВ-программой (9 номеров) и 472 рубля на ежедневку (24 номера):

«Комсомольская правда» Ежедневный выпуск (ВТ, СР, ПТ)

«Комсомольская правда» (Толстушка) Еженедельный выпуск (СР)

Будьте здоровы! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорели на микросхемах: полицейские Казани задержали двух приятелей, которые подозреваются в серии афер
Татарстанцев во время самоизоляции в режиме онлайн проконсультируют врачи РКБ
Количество безработных в Татарстане возросло до 12,9 тысяч человек
В Татарстане нашли тело Михаила Феофанова, который пропал в прошлом году
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
УФСИН Татарстана: сообщения о том, что в колонии строгого режима заболели коронавирусом, это фейк
В Марий Эл во время пожара погиб человек
В Казани приставы опечатали кафе «Кебаб Сити»
В Чувашии части шламонакопителей и шламоотстойников ликвидируют за 1,1 миллиарда рублей
В роддоме Чебоксар при необходимости могут принять зараженных коронавирусом
Пьяный водитель в Чувашии врезался в столб, пострадал пассажир
Жителя Казани будут судить за убийство из-за куска мяса
В Чебоксарах "пьяная" иномарка после ДТП протаранила ворота "Дома Малютки" и перевернулась
В Татарстане волонтеры будут помогать людям, чьи близкие заразились коронавирусом
В расписание вернули электричку Казань-Свияжск
Проезд на транспорте в Казани во время самоизоляции: врачам выдадут еще 2 тысячи бесплатных проездных
"Люди умирают и от других болезней": Футболист "Рубина" считает, что масштабы коронавируса преувеличены
В Татарстане машина съехала в канал с водой и перевернулась: один человек погиб