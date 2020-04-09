В Марий Эл во время пожара погиб человек

9 Апр 2020 2020-04-09T09:07:09+03:00

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Частный дом и надворные постройки в деревне Удельная Юринского района республики вспыхнул в ночь с 8 на 9 апреля.

С огнем боролись местные жители и приехавшие пожарные, которых было 13 человек.

Возгорание обнаружили слишком поздно, и отстоять домохозяйство не смогли.

По предварительным данным, во время разбора завалов обнаружили тело одного погибшего. Его личность устанавливается.

- На месте происшествия работают пожарные дознаватели и сотрудники правоохранительных органов Марий Эл, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU