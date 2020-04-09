В Марий Эл во время пожара погиб человек
Частный дом и надворные постройки в деревне Удельная Юринского района республики вспыхнул в ночь с 8 на 9 апреля.
С огнем боролись местные жители и приехавшие пожарные, которых было 13 человек.
Возгорание обнаружили слишком поздно, и отстоять домохозяйство не смогли.
По предварительным данным, во время разбора завалов обнаружили тело одного погибшего. Его личность устанавливается.
- На месте происшествия работают пожарные дознаватели и сотрудники правоохранительных органов Марий Эл, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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