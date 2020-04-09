В Казани приставы опечатали кафе «Кебаб Сити»

9 Апр 2020 2020-04-09T08:48:48+03:00

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Ещё одно кафе на улице Пушкина в столице Татарстана оказалось открытым и принимало посетителей в период полной самоизоляции на момент проверки сотрудниками Роспотребнадзора республики. В отношении администрации кафе «Кебаб Сити» был составлен административный протокол за нарушение постановления кабмина Татарстана «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

По решению суда в качестве наказания деятельность кафе должны быть приостановлена на срок 60 суток. Для исполнения решения суда на место выехали судебные приставы.

- Сотрудники УФССП Татарстана опломбировали и опечатали входные двери помещений кафе, - собщили в пресс-службе ведомства. - Деятельность кафе приостановлена на 60 суток. В случае незаконного возобновления деятельности руководству заведения грозит административная и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU