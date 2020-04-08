Жителя Казани будут судить за убийство из-за куска мяса

8 Апр 2020 2020-04-08T20:01:35+03:00

Утверждается, что по этому малозначительному поводу мужчина с ножом напал на приятеля, которого сам и пригласил к себе в гости

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Расследование уголовного дела 34-летнего жителя Казани завершено и все его материалы были направлены в суд. Мужчина обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 13 января фигурант дела пригласил к себе в квартиру на улице Химиков 48-летнего приятеля. Мужчины вместе выпивали. В ходе застолья хозяин уснул. Когда же он проснулся, то увидел, что гость достает из холодильника мясо.

Обвинив приятеля в воровстве, мужчина схватил нож и ударил им потерпевшего в область поясницы. Раненный гость сумел выбежать на улицу. Но там силы его покинули, он потерял сознание и скончался.

- Ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчины свою вину признал полностью. Сейчас он находится под стражей. В скором времени его дальнейшую судьбу решит суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU