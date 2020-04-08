2020-04-08T19:43:17+03:00
Происшествия

В Чебоксарах "пьяная" иномарка после ДТП протаранила ворота "Дома Малютки" и перевернулась

Водителя и двух пассажиров доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 апреля, днем на проспекте Мира в столице Чувашии. Все началось с того, что на территории шиномонтажа пьяный водитель Renault Scenic протаранил "Ладу Приору". Сразу после столкновения иномарка попыталась на большой скорости скрыться с места происшествия, но водитель не справился с управлением.

Автомобиль протаранил ворота "Дома Малютки", пролетел вперед несколько метров и перевернулся.

- Травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира иномарки, их госпитализировали, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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