2020-04-08T18:47:36+03:00
Общество

В расписание вернули электричку Казань-Свияжск

Речь идет о вечернем рейсе
Олег ЛУГОВОЙ
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Из-за этого возвращения отменяется другая электричка.Из-за этого возвращения отменяется другая электричка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 8 апреля в Татарстане в расписание пригородных поездов вернули электричку №6307 Казань-Свияжск.

Так, отправление из столицы республики будет происходить в 16.25, а прибытие в Свияжск со намечено на 17.40.

Из-за этого возвращения другой пригородный поезд - №6373 Казань - Буа на участке Казань -Свияжск отменяется. Эта электричка теперь будет ходить по направлению Свияжск - Буа и согласно действующему расписанию.

Кроме того, с 9 апреля пригородный поезд №6324 Паратск - Казань начнет ходить от Свияжска и до столицы Татарстана. Отправление в 7.31, электричка будет следовать со всеми остановками. Прибытие в Казань запланировано на 8.53. В связи с этим поезд №6372 Буа - Казань на указанном участке отменяется, он будет следовать сообщением Буа - Свияжск согласно действующему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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