В Татарстане печатные киоски вновь продают газеты

8 Апр 2020 2020-04-08T17:09:42+03:00

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Сейчас запрет снят и в Татарстане работают павильоны ООО «Агентство торговли». Правда, не все – 22 киоска из 42 существующих. Неполной возобновление работы связано с тем, что половина продавцов из-за возраста находятся в зоне риска – 65+. Именно пожилые люди больше всего подвержены заражению коронавирусом – сейчас им лучше оставаться дома.

- В это сложное время печатная пресса должна оставаться доступной для широкого читателя. Для многих она - единственный источник информации и основная связь с внешним миром, - сказала продавец печатного павильона, расположенного по адресу Сибирский тракт, 7.

В связи со сложившейся ситуаций частичного карантина, под прямым ударом оказался выпуск наших ежедневных и еженедельных выпусков. По объективным причинам не все наши партнёры могут теперь продавать газету в киосках и магазинах. «Комсомольская правда» под угрозой значительного сокращения тиражей и, в ближайшей перспективе, приостановки выпуска печатной версии нашей газеты. Чтобы этого не произошло, мы призываем всех, кто знает, ценит и любит «Комсомолку» поддержать нас подпиской.

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ИСТОЧНИК KP.RU