Чтобы в магазинах были продукты, аграрии Татарстан вышли в поля

8 Апр 2020 2020-04-08T16:46:18+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Минсельхозпрода Татарстана, сейчас на полях республики идет подкормка минеральными удобрениями озимых культур и многолетних трав. Также в некоторых районах начат сев ранних яровых культур.

Так, например, Сабинский район входит в число северных районов, где почва поспевает на неделю, а то и две позднее, чем на юге Татарстана. Тем не менее, уже и здесь подкормка посевов идет полным ходом.

В ООО «Курсабаш» - 425 гектаров озимых хлебов и 1355 гектаров ярового сева, сделано все возможное, чтобы посевная кампания прошла организованно. Полностью отремонтированы и отрегулированы бороновальные, культиваторные, посевные, катковальные агрегаты. Есть новые тракторы, широкозахватный посевной комплекс. Накоплено в расчете на гектар посевов по 82 кг действующего вещества минеральных удобрений, все семена на складах – кондиционные, в основном высокорепродукционные. На период боронования имеется запас горюче-смазочных материалов, но ожидается еще подвоз льготного топлива.

- Хотелось бы, чтоб покупая продукты в магазинах, люди понимали, что есть те, кто даже во время карантина работают для нас всех! Они, наряду с врачами, наши настоящие герои! – отмечают труд аграриев в Минсельхозпроде Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU