В Ульяновской области джип “Тойта” не уступил дорогу грузовику и спровоцировал ДТП

8 Апр 2020 2020-04-08T16:19:50+03:00

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Во вторник, 7 апреля, в 7.50 на 119 километре 300 метре автодороги Саранск- Сурское - Ульяновск в Сурском районе произошла авария с участием внедорожника “Тойоты Ленд Крузера” и грузовика “ДАФ” с полуприцепом. 69-летний водитель джипа, выезжая со встречной дороги на главную, не уступил дорогу большегрузу под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель "Тойоты" госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU