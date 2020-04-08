В Татарстане волонтеры будут помогать людям, чьи близкие заразились коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T19:14:58+03:00

Для этого достаточно оставить заявку по телефону

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На данный момент в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек. Волонтеры республики теперь будут помогать людям, чьи близкие заболели. Ведь эта категория граждан обязана провести на карантине две недели, чтобы не передать вирус другим.

Добровольцы будут доставлять изолированным продукты и лекарства. Заявки принимаются по телефонам 8(800)200-34-11 или 8(843)272-16-73

- В Татарстане заявки, поступившие на федеральную горячую линию, отрабатываются молодежным крылом ОНФ совместно с региональным отделением движения «Волонтеры-медики». Координирует деятельность волонтеров в Татарстане информационно-ресурсный центр добровольчества, - отмечают в пресс-службе Минмололдежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU