2020-04-08T19:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане волонтеры будут помогать людям, чьи близкие заразились коронавирусом

Для этого достаточно оставить заявку по телефону
Алина ГАБДУЛИНА
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Добровольцы будут доставлять изолированным продукты и лекарства.Добровольцы будут доставлять изолированным продукты и лекарства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек. Волонтеры республики теперь будут помогать людям, чьи близкие заболели. Ведь эта категория граждан обязана провести на карантине две недели, чтобы не передать вирус другим.

Добровольцы будут доставлять изолированным продукты и лекарства. Заявки принимаются по телефонам 8(800)200-34-11 или 8(843)272-16-73

- В Татарстане заявки, поступившие на федеральную горячую линию, отрабатываются молодежным крылом ОНФ совместно с региональным отделением движения «Волонтеры-медики». Координирует деятельность волонтеров в Татарстане информационно-ресурсный центр добровольчества, - отмечают в пресс-службе Минмололдежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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