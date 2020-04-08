2020-04-08T18:11:01+03:00
Спорт

"Люди умирают и от других болезней": Футболист "Рубина" считает, что масштабы коронавируса преувеличены

Игорь Коновалов высказался о COVID-19
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Футболисты казанского "Рубина" ушли на вынужденные каникулы. Игроки проводят индивидуальные тренировки в домашних условиях и ждут возвращения на поле. Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов надеется на скорое возобновления сезона.

- Для нас главное, чтобы вирус прошел, и мы смогли приступить к тренировкам. Хочется, чтобы люди вернулись к полноценной жизни — а то общаешься с ними, многие паникуют, чуть ли не с ума сходят. У меня самого двоякая позиция. С одной стороны, понимаю, что проблема существует, есть какой-то вирус. В Италии и Испании, например, действительно очень много зараженных. Но с другой стороны, не исключаю, что масштабы происходящего немного преувеличены. Ведь люди умирают и от других болезней, - цитирует полузащитника sport24.

При этом, Коновалов считает, что сезон в Премьер-лиге надо обязательно доиграть, хотя бы летом.

- На самом деле пауза очень долгая, уже больше отпуска. Мы месяц без футбола. Наши личные тренировки — совсем не то по сравнению с командными тренировками на поле, поэтому понадобится время для восстановления формы. Не думаю, что прямо шесть-восемь недель, но нужны какие-нибудь мини-сборы. В любом случае от игроков тут почти ничего не зависит, — сказал Коновалов.

Напомним, что "Рубин" после 22 туров набрал 23 очка и занимает 14 место в турнирной таблице, что гарантирует участие казанцев в стыковых матчах за право остаться в элите отечественного футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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