"Нас поставили перед фактом": Голкипер "Рубина" рассказал о снижении зарплат в клубе

8 Апр 2020 2020-04-08T14:05:43+03:00

По словам Юрия Дюпина, в период паузы в чемпионате игроки будут получать половину обычного заработка

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В чемпионате России по футболу пауза. Команды из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ушли на каникулы. Чемпионат точно не возобновится до 31 мая. При этом, в некоторых командах пошли на существенное снижение зарплат на время вынужденной паузы. В "Рубине", например, игрокам урезали заработок на 50%.

- 31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву, - приводит слова Юрия Дюпина Матч ТВ.

Напомним, что Дюпин перебрался в "Рубин" летом из махачкалинского "Анжи". Он сразу стал основным игроком казанской команды. "Рубин" после 22 туров набрал 23 очка и находится на 14 месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU