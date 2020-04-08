"Нас поставили перед фактом": Голкипер "Рубина" рассказал о снижении зарплат в клубе
В чемпионате России по футболу пауза. Команды из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ушли на каникулы. Чемпионат точно не возобновится до 31 мая. При этом, в некоторых командах пошли на существенное снижение зарплат на время вынужденной паузы. В "Рубине", например, игрокам урезали заработок на 50%.
- 31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву, - приводит слова Юрия Дюпина Матч ТВ.
Напомним, что Дюпин перебрался в "Рубин" летом из махачкалинского "Анжи". Он сразу стал основным игроком казанской команды. "Рубин" после 22 туров набрал 23 очка и находится на 14 месте в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU